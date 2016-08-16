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Süper Lig'de çok özel 13 maç

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonun başlamasına az bir süre kala lig tarihine geçen maçlar halen hafızalardaki yerini koruyor.

Süper Lig'de çok özel 13 maç

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonun başlamasına az bir süre kala lig tarihine geçen maçlar halen hafızalardaki yerini koruyor.

16 Ağustos 2016 Salı 11:48
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Süper Lig'de çok özel 13 maç

 Bu sezon 59 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı, filelere giden toplam 12 gol, lig tarihinin şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.

13 özel maç

Ligde geride kalan 58 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 10 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı da büyük oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da birer maçlarında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 11:49
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGaziantepsporSüper LigTürkiyeMaç
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