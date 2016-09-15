Süper Ligde 4. haftanın maç programı

İSTANBUL

Kardemir Karabükspor evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, Bursaspor da Kayserispor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:



19.00 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)



17 Eylül Cumartesi:



18.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)



20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)



18 Eylül Pazar:



17.00 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)



17.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)



19.30 Gaziantepspor-Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)



20.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)



19 Eylül Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)