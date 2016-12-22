İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak Trabzonspor-Adanaspor karşılaşmasıyla açılacak.
Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Adanaspor (Hüseyin Avni Aker)
10 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Arena)
19.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)
11 Aralık Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
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