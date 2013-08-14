Süper Lig tarihinden ilginç notlar

İSTANBUL - 21 Şubat 1959'da oynanan İzmirspor-Beykoz maçıyla başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig olarak düzenleniyor.

Ligde 1979-1980 sezonunda Trabzonspor, 12 galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaşırken, 1989-1990 sezonunda ise Malatyaspor, aynı sayıda galibiyet almasına karşın ligden düşen 5. takım olmaktan kurtulamadı.

En çekişmeli sezon

Lig geçmişinde puantaj olarak en çekişmeli sezon 1980-1981 oldu.

Takımların galibiyet sayıları birbirlerine o kadar yakın oldu ki ligi ikinci sırada tamamlayan Adanaspor 34 puan toplarken, düşen Rizespor'un ise 29 puanı vardı.

Beşiktaş ve Galatasaray, ligi eksi averajla tamamladı

Lig tarihine damgasını vuran "Üç Büyükler" içinde Beşiktaş ve Galatasaray, ligi eksi averajla tamamlayan büyükler olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, 1975-1976 sezonunda ligi 11. sırada tamamlarken, 25 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Böylece eksi 7 gol averajıyla "Üç Büyükler" arasında ligi eksi averajla tamamlayan ilk takım oldu.

Galatasaray ise 2010-2011 sezonunda 8. tamamladığı ligde 41 gol atıp, 46 gol yerken, eksi 5 averajla yıllar sonra Beşiktaş'ın rekoruna ortak oldu.

Fenerbahçe averajla ligde kaldı

Lig tarihinde 18 kez şampiyon olan Fenerbahçe, 1980-1981 sezonunda küme düşmekten gol averajıyla kurtuldu.

Rizespor'un 29 puanla ligden düştüğü sezonda, Fenerbahçe; Altay, Adana Demirspor ve Boluspor ile birlikte aynı puanı toplayarak, gol averajıyla ligde kaldı.

"Dört Büyükler"i aynı sezon yenenler

Lig tarihinde, "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u, aynı sezonda yenebilen sadece 4 ekip bulunuyor.

Averajla gülenler ve üzülenler

Ligin geride kalan 55 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli olurken, düşen takımlar da 9 kez yine gol averajıyla ortaya çıktı.

Bu arada, averajla yaşanan şampiyonluklardan ilk 3'ünde genel gol averajı, sonuncusunda ise ikili gol averajı geçerliydi.

Lig tarihinde ayrıca 9 kez de ligden düşen takımlar gol averajıyla belirlendi.

"Kara Kartal"ın kabus sezonu

Beşiktaş, 2003-2004 sezonundaki ilginç performans grafiğiyle sevenlerine adeta kabus yaşattı.

Sezonun ikinci yarısına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde namağlup lider başlayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki inanılmaz düşüşüyle sezonu şampiyon bitiren ezeli rakibinin tam 14 puan gerisinde, 3. sırada kaldı.