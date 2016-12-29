Antalya'da takımların büyük çoğunluğunun tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi olacak.
Kulüplerin 17'sinden 15'i ligin ikinci bölümünün hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. 1 takım Side'de, 1 takım da Alanya'da kamp çalışmalarını sürdürecek.
Son yıllardaki kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren Bursaspor, bu sezon da aynı yeri tercih etti. Ligin yeni takımlarından Alanyaspor da Alanya'dan ayrılmayacak.
Süper Lig'in 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kamp için Belek'i tercih eden kulüpler arasında yer alıyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe 6'şar gün, Galatasaray ise 4 gün Belek'te kalacak.
Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümünü lider tamamlayan Medipol Başakşehir 3-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
İkinci yarı çalışmaları için Antalya'da kampa en erken girecek kulüp Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor olacak.
Yeşil-mavililer, 1 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve çalışmalarını 12 Ocak'a kadar burada sürdürecek.
Belek'te en uzun kalacak kulüpler 11'er günle Çaykur Rizespor ve Adanaspor olurken, en az kalacak kulüp ise 4 günle Galatasaray.
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