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Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in en pahalı kadrosu son şampiyon Beşiktaş'ta.

Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in en pahalı kadrosu son şampiyon Beşiktaş'ta.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:29
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Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş

Süper Lig'in yarın başlayacak 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip Beşiktaş olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise bu takımdan Brezilyalı futbolcu Anderson Taliscayer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş 119,6 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.

Siyah-beyazlı takımın ardından, 99,5 milyon avro kadro değeriyle Galatasaray ikinci sırada gösterildi, üçüncü sıranın sahibi ise 76,45 milyon avro ile Fenerbahçe oldu.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 15,08 milyon avro takım bedeliyle Sivasspor gösterildi.

Medipol Başakşehir 4. sırada

Son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Medipol Başakşehir, değerlendirmede en değerli 4. takım olarak yer aldı.

Kerim Frei, Eljaro Elia, Aurelien Chedjou, Gökhan İnler, Geal Clichy, Turay Torun, Mevlüt Erdinç, Manuel da Costa ve Mert Günok gibi isimleri transfer eden turuncu-lacivertli takımın piyasa değeri 73,75 milyon avro olarak gösterildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşBJKBrezilyalı Futbolcu Anderson Talisca
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