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Süper Lig'e "süper" yıldızlar

Türk futbolunun en üst organizasyonu olan Süper Lig'de 2017-2018 sezonu yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasıyla başlayacak ve futbolseverler çok sayıda yıldız ismi takip etme şansı yakalayacak.

Süper Lig'e "süper" yıldızlar

Türk futbolunun en üst organizasyonu olan Süper Lig'de 2017-2018 sezonu yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasıyla başlayacak ve futbolseverler çok sayıda yıldız ismi takip etme şansı yakalayacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:57
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Süper Lig'e "süper" yıldızlar

Süper Lig'de yayın ihalesini yıllık 500 milyon dolar bedele Digiturk kazanırken, artan gelirler, takımların kadrolarını yıldız isimlerle takviye etmesine katkı sağladı.

Yeni sezon öncesi Avrupa ve dünya futbolunun çok sayıda ünlü ismi, kariyerlerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz transfer sezonlarına oranla takımların daha seçici davrandığı dönemde, uluslararası alanda tanınmış birçok futbolcu Türkiye'nin yolunu tuttu.

Beşiktaş'tan nokta atışı

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, transferde nokta atışları yapmayı tercih etti.

Siyah-beyazlılar, Real Madrid'in Portekizli deneyimli stoperi Kepler Laveran Lima Ferreira "Pepe", Valencia'dan İspanyol santrfor Alvaro Negredo ve geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'le güçlendirdiği kadrosuyla üst üste üçüncü kez ipi göğüslemeye çalışacak. 

Fenerbahçe, 20. şampiyonluk için 

Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, 20. şampiyonluğa ulaşıp, 4. yıldızı takma hedefiyle transferin hareketli takımlarından oldu.

Kadrosunu Fransız Mathieu Valbuena, İspanyol Roberto Soldado, Şilili Mauricio Isla, Faslı Nabil Dirar, Kamerunlu Carlos Kameni ve Trabzonspor'dan Mehmet Ekici ile takviye eden Fenerbahçe, 3 sezondur süren şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Galatasaray'dan büyük atak

Ligde son 2 sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, kadrosunu güçlendirme adına iddialı transferlere imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fransız Bafetimbi Gomis, Faslı Younes Belhanda, Brezilyalı Maicon, Fernando, Mariano ve Senegalli Badou Ndiaye transferleriyle kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

Trabzonspor'da 50. yıl hedefi

Kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlanan Trabzonspor, bu anlamlı sezonda başarı hedefiyle kadrosunu güçlendirdi.

Bordo-mavili ekip, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yanı sıra, Slovak Juraj Kucka ve Belçikalı Theo Bongonda ile güçlendirdiği kadrosuyla kuruluşunun 50. yılında, uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlıyor.

Medipol Başakşehir hedef büyüttü

Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada bitirerek tarihinin en başarılı performansını ortaya koyan Medipol Başakşehir, yaptığı dikkat çekici transferlerle hedef büyüttü.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off etabına yükselen turuncu-lacivertli ekip, Gael Clichy, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Eljero Elia, Aurelien Chedjou, Kerim Frei, Mert Günok, Tunay Torun ve Manuel da Costa transferleriyle bu sezon yine zirve yarışında olmak istediğini ortaya koydu.

AA

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Süper LigTürk Futbolu
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