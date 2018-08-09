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'Süper Lig'e iyi başlamak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Özer Hurmacı, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

'Süper Lig'e iyi başlamak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Özer Hurmacı, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:13
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'Süper Lig'e iyi başlamak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki yeni transferi Özer Hurmacı, kısa sürede uyum sağladığı takımının önemli bir parçası haline geldi.

Tecrübeli oyuncu, hazırlık kamplarında ortaya koyduğu istekli görüntüsüyle teknik heyetin takdirini toplarken, takımının önemli kozlarından biri olmayı başardı.

Kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor'un formalarını giyen deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısı için tek dökecek.

"İnşallah lige iyi bir başlangıç yaparız"

Özer Hurmacı, yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve takımdaki tüm futbolcuların uyum içerisinde lige hazırlandığını belirtti.

Süper Lig'e deplasmanda Atiker Konyaspor maçı ile başlayacaklarını hatırlatan Hurmacı, "Yeni bir takım yeni bir heyecan. Takım olarak Süper Lig'e iyi başlamak istiyoruz. İnşallah Konya deplasmanından güzel bir sonuçla Erzurum'a döneriz. Gerçekten bu sene bizim için çok önemli olacak. Tüm takım arkadaşlarım bunun bilincinde. İnşallah lige iyi bir başlangıç yaparız." ifadelerini kullandı.

Hurmacı, takımının galip gelmesi için elinden geleni yapacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bundan önce oynadığım takımlarda da her zaman ofansif orta saha olarak görev aldım. İyi bir takım oyuncusuyum. İnşallah iyi başlarız ve iyi gider. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Takıma katkı sağlayabilirsem mutlu olacağım. Bunu yapmak için çok çalışacağım."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigSüper Lig
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