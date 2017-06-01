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'Süper Lig'e çıkmayı kılcal damarlarıma kadar istiyorum'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli, "Süper Lig'e çıkmayı bütün kalbimle ve kılcal damarlarıma kadar istiyorum." dedi.

'Süper Lig'e çıkmayı kılcal damarlarıma kadar istiyorum'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli, "Süper Lig'e çıkmayı bütün kalbimle ve kılcal damarlarıma kadar istiyorum." dedi.

01 Haziran 2017 Perşembe 13:10
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'Süper Lig'e çıkmayı kılcal damarlarıma kadar istiyorum'

ESKİŞEHİR -  TFF 1. Lig final maçında 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Göztepe ile Spor Toto Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün futbolculuk yaşantısını geçirdiği İzmir'in uzun süre Süper Lig'de takımının bulunmadığını vurguladı.

Eskişehirspor'a geldiğinden Süper Lig'e çıkma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Denizli, "Türk futboluna büyük hizmetler verip, büyük futbolcular kazandırmış iki önemli camia TFF 1. Lig finalinde karşılaşıyor. 1969-1970 sezonunda Göztepe ile Eskişehirspor arasındaki Türkiye Kupası finalini tribünden izleyen biriydim. O zaman Eskişehirspor'un ve Göztepe'nin oynadığı futboldan büyük zevk alıyordum. İki takımda da hem arkadaşlarım hem de ağabeylerim vardı. Şimdi yine böyle bir finalde karşı karşıya geleceğiz." diye konuştu.

"Takımıma sonuna kadar güveniyorum"

Deneyimli teknik adam, Eskişehir şehrinin beklentilerini iyi bildiklerini, Süper Lig'e yükselmek için her şeyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Kendileri açısından final maçına çıkacaklarını anlatan Denizli, şöyle devam etti:

"Göztepe son haftalarda grafiğini üste çeviren ekiplerden birisi. Başında arkadaşım ve değerli bir teknik direktör olan Yılmaz Vural var. Bu anlamda da güzel bir final olacak. Taraftarımıza ve şehrimize düşündüklerini gerçekleştirecek futbolu ve mücadeleyi ortaya koyacağız. Bu finale hepimiz hazırız. Antalya'da her şeyini ortaya koyacak iki takımın mücadelesi olacak. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Türkiye de iki büyük futbol camiasının maçını izleyecek. Son derece dikkatli olmamız gereken bir 90 dakikanın olduğunu biliyoruz. Eskişehirspor olarak finaldeki amacımızı gerçekleştirmek için her şeyimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehirspor'un Süper Lig'e çıkmasını bütün kalbimle ve kılcal damarlarıma kadar istiyorum. Hak eden kazansın, inşallah bu hak eden de biz oluruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigEskişehirsporMustafa Denizli
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