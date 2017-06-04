Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98868
ALTIN
144.278
DOLAR
3.5090
STERLIN
4.5225
EURO
3.9539
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Bayram tatili rezervasyonları başladı
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale...

Süper Lig'e 68 gün ara

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi.

Süper Lig'e 68 gün ara

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi.

04 Haziran 2017 Pazar 17:38
10 Okunma
Süper Lig'e 68 gün ara

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi. Ligde 2017-2018 sezonu, 11 Ağustos'ta başlayacak.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun ilk hafta maçları, 68 gün sonra 11 Ağustos Cuma günü yapılacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı ise 6 Ağustos Pazar günü oynanacak. Süper Kupa maçının yeri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

TFF 1. Lig'de de 2017-2018 sezonu, 11 Ağustos'ta start alacak. Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de ise sezon, 26-27 Ağustos'ta yapılacak maçlarla başlayacak.

Takımlar, 2017-2018 sezonu için transfer edeceği futbolcularla 17 Haziran'dan itibaren resmi sözleşme imzalayabilecek. Sezonun 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Sezonun 2. transfer ve tescil dönemi ise 4-31 Ocak arasında olacak.

En erken Galatasaray resmi maça çıkacak

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek 5 takımın maç programı da belli oldu.

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Galatasaray, 2017-2018 sezonunu en erken açacak ekip olmak zorunda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılılar, ilk resmi maçını 13 Temmuz'da oynayacak. Galatasaray, rövanş mücadelesine ise 20 Temmuz'da çıkacak.

Sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katılacak. Sarı-lacivertliler, ilk resmi maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Bu turun rövanşı ise 3 Ağustos'ta olacak.

Bütün turlarda seri başı olacak Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off'a kalması durumunda maçlarını 17 ve 24 Ağustos'ta oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Eylül'de başlayacak grup maçlarına doğrudan katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi programı

Şampiyon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak. Grup maçları, 12-13 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Sezonu 2. bitiren Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan itibaren sezonu açacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 25-26 Temmuz'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları 14 Temmuz'da çekilecek ve Medipol Başakşehir'in rakibi belirlenecek. Medipol Başakşehir, seri başı olmayacağı turu geçmesi durumunda play-off'taki rakibini 4 Ağustos'ta çekilecek kurayla öğrenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar ise 24 Ağustos'ta belirlenecek.

Galatasaray'ın rakibi 19 Haziran'da belli olacak

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi 19 Haziran'da belli olacak.

Fenerbahçe'nin 3. ön elemedeki rakibi 14 Temmuz'da, play-off turu eşleşmelerinin kurası ise 4 Ağustos'ta çekilecek. Grup kuraları ise 25 Ağustos'ta yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig2017-2018 Sezonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi oyuncusu olmamız lazım
Şampiyonlar Ligi oyuncusu olmamız lazım
Fenerbahçe'de 6 oyuncu serbest
Fenerbahçe'de 6 oyuncu serbest
Galatasaray'da 15 günlük izin başladı
Galatasaray'da 15 günlük izin başladı
Trabzonspor'da sezon değerlendirmesi
Trabzonspor'da sezon değerlendirmesi
Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu
Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu
Beşiktaş'ın stadının adı Vodafone Park oldu
Beşiktaş'ın stadının adı Vodafone Park oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ