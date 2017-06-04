Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi. Ligde 2017-2018 sezonu, 11 Ağustos'ta başlayacak.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun ilk hafta maçları, 68 gün sonra 11 Ağustos Cuma günü yapılacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı ise 6 Ağustos Pazar günü oynanacak. Süper Kupa maçının yeri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

TFF 1. Lig'de de 2017-2018 sezonu, 11 Ağustos'ta start alacak. Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de ise sezon, 26-27 Ağustos'ta yapılacak maçlarla başlayacak.

Takımlar, 2017-2018 sezonu için transfer edeceği futbolcularla 17 Haziran'dan itibaren resmi sözleşme imzalayabilecek. Sezonun 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Sezonun 2. transfer ve tescil dönemi ise 4-31 Ocak arasında olacak.

En erken Galatasaray resmi maça çıkacak

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek 5 takımın maç programı da belli oldu.

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Galatasaray, 2017-2018 sezonunu en erken açacak ekip olmak zorunda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılılar, ilk resmi maçını 13 Temmuz'da oynayacak. Galatasaray, rövanş mücadelesine ise 20 Temmuz'da çıkacak.

Sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katılacak. Sarı-lacivertliler, ilk resmi maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Bu turun rövanşı ise 3 Ağustos'ta olacak.

Bütün turlarda seri başı olacak Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off'a kalması durumunda maçlarını 17 ve 24 Ağustos'ta oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Eylül'de başlayacak grup maçlarına doğrudan katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi programı

Şampiyon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak. Grup maçları, 12-13 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Sezonu 2. bitiren Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan itibaren sezonu açacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 25-26 Temmuz'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları 14 Temmuz'da çekilecek ve Medipol Başakşehir'in rakibi belirlenecek. Medipol Başakşehir, seri başı olmayacağı turu geçmesi durumunda play-off'taki rakibini 4 Ağustos'ta çekilecek kurayla öğrenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar ise 24 Ağustos'ta belirlenecek.

Galatasaray'ın rakibi 19 Haziran'da belli olacak

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi 19 Haziran'da belli olacak.

Fenerbahçe'nin 3. ön elemedeki rakibi 14 Temmuz'da, play-off turu eşleşmelerinin kurası ise 4 Ağustos'ta çekilecek. Grup kuraları ise 25 Ağustos'ta yapılacak.