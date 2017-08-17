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Süper Lig'de saat değişikliği

TFF, 2. ve 3. haftalarda oynanacak 5 maçın başlama saatinde değişikliğe gitti.

Süper Lig'de saat değişikliği

TFF, 2. ve 3. haftalarda oynanacak 5 maçın başlama saatinde değişikliğe gitti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:57
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Süper Lig'de saat değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarında oynanacak 5 müsabakanın başlangıç saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında iki, 3. haftasında ise üç müsabakanın başlangıç saatlerinin, yayın programında gerçekleştirilen düzenleme nedeniyle değiştirildiği belirtildi.

Ligin 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir maçının başlama saatinin 20.00'den 19.00'a, Bursaspor-Alanyaspor müsabakasının başlangıcının ise saat 20.00'den 19.45'e çekildiği ifade edildi.

Öte yandan, 3. haftada 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor ile 27 Ağustos Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor müsabakalarının başlangıç saatinin 20.00'den 19.45'e alındığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFSüper LigBaşlangıç Saatinde DeğişiklikMedipol BaşakşehirKardemir KarabüksporBeşiktaşBursaspor
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