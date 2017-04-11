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Süper Lig'de penaltı haftası

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, bu sezon şu ana kadar en çok penaltı kullanılan hafta oldu.

Süper Lig'de penaltı haftası

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, bu sezon şu ana kadar en çok penaltı kullanılan hafta oldu.

11 Nisan 2017 Salı 12:19
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Süper Lig'de penaltı haftası

Hakemler, tamamlanan haftada 9 kez penaltı kararı verdi. En fazla penaltı düdüğünün çalındığı haftada beyaz noktaya gelen futbolcular, kullanılan atışların 8'inde gol sevinci yaşadı.

Ligde bu hafta en fazla penaltı kararı, Kayserispor-Osmanlıspor maçında çıktı. Maçın hakemi Meta Kalkavan 2 kez Osmanlıspor, 1 kez de Kayserispor lehine beyaz noktayı gösterdi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Osmanlıspor'da Umar ve Webo, ev sahibi Kayserispor'da ise Deniz Türüç penaltıyı gole çevirdi.

Bu 3 futbolcunun dışında 27. haftada Akhisar Belediyesporlu Vaz Te, Bursasporlu Erdem Özgenç, Gaziantepsporlu Ghilas, Çaykur Rizesporlu Kweuke ve Adanasporlu Magaye de penaltıdan gol attı.

Penaltı vuruşundan faydalanamayan tek futbolcu ise Kasımpaşalı Titi oldu. Brezilyalı savunma oyuncusu Titi'nin, 1-1 biten maçta kullandığı penaltı vuruşunda, Atiker Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PenaltıSüper LigKayserisporPenaltı Haftası
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