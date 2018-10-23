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Süper Lig'de 'kısır' hafta

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 9. haftası, en az golün atıldığı haftalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de 'kısır' hafta

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 9. haftası, en az golün atıldığı haftalardan biri olarak kayıtlara geçti.

23 Ekim 2018 Salı 15:41
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Süper Lig'de 'kısır' hafta

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla sona eren 9. hafta, futbolseverler açısından keyifsiz geçti.

Beşiktaş'ın mağlubiyetle kapattığı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un birer puanla yetindiği haftada oynanan 9 maçta sadece 14 gol atılırken, maç başı gol ortalaması 1,55'te kaldı.

Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemedi. En gollü maçta Kasımpaşa, Akhisarspor'u 5-0 yenerken, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları golsüz bitti. Bu sezon 9. hafta öncesindeki en az gol sayısı, 6. haftada (18 gol) görülmüştü.

Ligde 14 golün altına 2016-2017 sezonunun 7. haftasında düşülmüştü. Futbolseverler, söz konusu haftada sadece 11 gol sevincine tanıklık etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper Lig
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