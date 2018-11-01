Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
219.692
DOLAR
5.5843
STERLİN
7.1924
EURO
6.3380
Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor
Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle...
Diyarbakır'da saksıda uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da saksıda uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de "naylon fatura" operasyonu
Mersin'de "naylon fatura" operasyonu
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşaltın, görevinden istifa etti
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
Muz yüklü gemide kokain ele geçirildi
Muz yüklü gemide kokain ele...

Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:13
0 Okunma
Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yarın yapılacak derbi maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ise 3 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

Hafta, 5 Kasım Pazartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek
Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek
Perfumerias Avenida: 88 - Fenerbahçe: 82
Perfumerias Avenida: 88 - Fenerbahçe: 82
Voleybolda Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın
Voleybolda Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Yasemin Adar'a büyük onur
Yasemin Adar'a büyük onur
BİR GÜZEL HABER, ÖVÜNÇ DOLU
BİR GÜZEL HABER, ÖVÜNÇ DOLU
Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına sitem
Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına sitem
Abdullah Avcı en iyi 50 teknik adam arasında
Abdullah Avcı en iyi 50 teknik adam arasında
Real Madrid'de Perez döneminin en başarısızı Lopetegui
Real Madrid'de Perez döneminin en başarısızı Lopetegui

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ