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Süper Lig'de erken teknik müdahale

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de erken teknik müdahale

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:04
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Süper Lig'de erken teknik müdahale

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, 3 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kötü gidişat sonunda çareyi teknik direktörlerini değiştirmekte aradı.

Akhisarspor'da yönetim, Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk'un yerine sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic'i göreve getirdi.

Ege temsilcisi, Susic yönetiminde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmasına rağmen lige istediği gibi başlayamadı. İlk 5 maçta galibiyet alayamayan Akhisarspor'da yönetim, Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Ege temsilcisinde yönetim, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'un başında 36 maça çıkan Cihat Arslan'ı tekrar takımın başına getirdi.

Yeni ekipler erken değişikliğe gitti

Çaykur Rizespor'u geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle Süper Lig macerası 4 hafta sürdü.

İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor'da Üzülmez, 5. haftadaki Bursaspor maçında takımın başında yer almadı.

Çaykur Rizespor, geçen sezon Akhisarspor'da Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son teknik direktör ayrılığı ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yaşandı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 6 hafta sonunda 2 puanla son sırada bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAkhisarsporÇaykur RizesporBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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