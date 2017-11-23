Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106303
ALTIN
162.204
DOLAR
3.9036
STERLİN
5.1976
EURO
4.6248
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, yarın başkent derbisinde karşılaşacak.

Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, yarın başkent derbisinde karşılaşacak.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:26
17 Okunma
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı

Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçı yarın Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında yapılacak.

Osmanlı Stadı'ndaki başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım da müsabakadan galibiyetle ayrılarak moral bulmaya çalışacak.

Sahasında oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, evindeki yükselen performansını başkent derbisine de taşımayı amaçlıyor.

Trabzonspor'a geçen hafta deplasmanda 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle 4-3 mağlup olan mor-sarılı ekipte, Gençlerbirliği maçı öncesi tek eksik bulunuyor.

Bordo-mavili takımla yapılan maçın 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli sol bek Tiago Pinto, başkent derbisinde forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nde 6 eksik

Teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran ve eski çalıştırıcısı Ümit Özat'ı yeniden takımın başına getiren Gençlerbirliği ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Ligde en son 8. haftada sahasında Beşiktaş'ı yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise bu sezon galibiyetle tanışamadı.

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi öncesi sakat futbolcuların fazlalılığı dikkati çekiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Kamal Issah ile kart cezalısı Zeki Yavru Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de sekizer puanı bulunan iki ekipten Osmanlıspor 16'ncı, Gençlerbirliği ise 18. ve son sırada yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigOsmanlısporGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalımbay umut dolu
Çalımbay umut dolu
Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor
Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Burhan Akbudak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu
Burhan Akbudak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu
Lukaku'ya gürültü cezası
Lukaku'ya gürültü cezası
SPORDA TARİHİ BAŞARI
SPORDA TARİHİ BAŞARI
A Milli Basketbol Takımı'nda hedef 2'de 2
A Milli Basketbol Takımı'nda hedef 2'de 2
FIFA'dan eski üyelerine ömür boyu men cezası
FIFA'dan eski üyelerine ömür boyu men cezası
Pepe: "Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim"
Pepe: "Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ