Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Eylül Cumartesi:

17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Alper Ulusoy

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler