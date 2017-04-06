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Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

06 Nisan 2017 Perşembe 14:35
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Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. 

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

8 Nisan Cumartesi:

15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

9 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

10 Nisan Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTrabzonsporBeşiktaşTürkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem Kurulu
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