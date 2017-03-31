Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

2 Nisan Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Adanaspor (Türk Telekom Arena)