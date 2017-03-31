Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
2 Nisan Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Arena)
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Adanaspor (Türk Telekom Arena)
AA