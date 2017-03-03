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Süper Lig'de 23. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçları oynanacak. Hafta Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 23. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçları oynanacak. Hafta Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

03 Mart 2017 Cuma 10:01
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Süper Lig'de 23. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)

Yarın:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

6 Mart Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSüper LigMaç
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