Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus
4 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mart Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Alper Ulusoy
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
6 Mart Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
AA