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Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

02 Mart 2017 Perşembe 14:06
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Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus

4 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

6 Mart Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSüper LigSpor Toto Süper Lig
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