Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus

4 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

6 Mart Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık