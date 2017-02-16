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Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Kayserispor ile Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Kayserispor ile Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

16 Şubat 2017 Perşembe 10:45
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Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper Ligönce Vatan
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