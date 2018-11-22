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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın ilk maçında Galatasaray, yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın ilk maçında Galatasaray, yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:26
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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da oynanacağı Süper Lig'de 13. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFutbol
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