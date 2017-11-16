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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

16 Kasım 2017 Perşembe 13:27
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

19 Kasım Pazar:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Fırat Aydınus

16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Kasım Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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