Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu