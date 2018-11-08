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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

Ligde 12. haftanın açılış maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

Ligde 12. haftanın açılış maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak

08 Kasım 2018 Perşembe 09:35
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın tek maçla başlıyor.

Haftanın açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11 Kasım Pazar: 

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya)

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig12. HaftaFutbol
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