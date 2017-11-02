Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL

Süper Lig'in 11. haftası yarın Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında İstanbul'da oynanacak maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

4 Kasım Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)

5 Kasım Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

19.30 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)