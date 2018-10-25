Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30.
Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
AA