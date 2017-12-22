Süper Lig 17. hafta programı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Bugün:

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Yarın:

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Aralık Pazar:

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

25 Aralık Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı)