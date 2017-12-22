Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Türk tarımında devrim
Türk tarımında devrim
Süper Lig 17. hafta programı
Süper Lig 17. hafta programı

Süper Lig 17. hafta programı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla sona erecek.

Süper Lig 17. hafta programı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla sona erecek.

22 Aralık 2017 Cuma 11:10
86 Okunma
Süper Lig 17. hafta programı
banner84

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Bugün:

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Yarın:

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Aralık Pazar:

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

25 Aralık Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı)

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da beraberlik
Bursa'da beraberlik
Beşiktaş Sivas'ta kayıp
Beşiktaş Sivas'ta kayıp
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Fatih Terim'in alacağı ücret açıklandı
Fatih Terim'in alacağı ücret açıklandı
11 Rus sporcuya ömür boyu men
11 Rus sporcuya ömür boyu men
G.S’dan açıklama "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür"
G.S’dan açıklama "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür"
Fatih Terim, Galatasaray'da
Fatih Terim, Galatasaray'da
Mustafa Cengiz: İlk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir
Mustafa Cengiz: İlk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir
"Kimsenin kaprisini çekecek durumda değiliz"
"Kimsenin kaprisini çekecek durumda değiliz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ