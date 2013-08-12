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Süper Kupa'nın golleri yabancılardan

Süper Kupa tarihinde oynanan 7 maçta atılan toplam 18 golden 14'ünü yabancı futbolcular kaydetti.

Süper Kupa'nın golleri yabancılardan

Süper Kupa tarihinde oynanan 7 maçta atılan toplam 18 golden 14'ünü yabancı futbolcular kaydetti.

12 Ağustos 2013 Pazartesi 11:22
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Süper Kupa'nın golleri yabancılardan

İSTANBUL - TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe'yi Drogba'nın golüyle 1-0 yenen Galatasaray kazanırken, kupa tarihinde atılan toplam 18 golden 14'ünü yabancı futbolcular kaydetti.

Beşiktaş 2006 yılında Almanya'daki maçta Galatasaray'ı Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre'nin golüyle 1-0 yendi. 

Fenerbahçe 2007 yılında yine Almanya'da yapılan maçta Beşiktaş'ı Sırp Mateja Kezman ve Brezilyalı Deivid de Souza'nın golleriyle 2-1 yenerken, Beşiktaş'ın tek golü Brezilyalı Bobo'dan geldi.

Galatasaray 2008'de Kayserispor'u Almanya'da 2-1 mağlup ederken, gollerini Avustralyalı Harry Kewell ve Kongolu Shabani Nonda attı. Kayserispor'un tek golünün sahibi Mehmet Topuz, aynı zamanda organizasyon tarihinde gol atan ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

2009 yılında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, gollerini Brezilyalı Alex de Souza filelere gönderdi.

2010 yılında Trabzonspor, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederken, bordo-mavili takımın 3 golünü de Kolombiyalı Teofilo Gutierrez kaydetti.

Kupa, 2011 yılında düzenlenmezken, 2012 yılında Erzurum'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Galatasaray'a kupayı getiren golleri Umut Bulut (2) ve Selçuk İnan (penaltıdan) atarken, Fenerbahçe'nin golleri yabancıları Brezilyalı Alex de Souza ve Hollandalı Dirk Kuyt'tan geldi.

Bu akşam ise Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldızı Drogba'nın uzatma dakikalarında attığı golle kupaya uzandı. 

Şampiyonlar 4. kez kazandı

Bir önceki sezonun lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibini karşı karşıya getiren TFF Süper Kupa'yı, düzenlendiği 7 yılda 4 kez lig şampiyonları, 3 kez de kupa sahipleri kazandı.

2006 yılındaki maçta kupa şampiyonu Beşiktaş, lig şampiyonu Galatasaray'ı 1-0 yendi.

2007 yılında lig şampiyonu Fenerbahçe, kupa sahibi Beşiktaş'ı 2-1'le geçti.

2008 finalinde lig şampiyonu Galatasaray, kupa sahibi Kayserispor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

2009'da, önceki sezonun hem lig hem de kupa şampiyonu olan Beşiktaş, önceki sezonun kupa finalisti Fenerbahçe ile karşılaştı ve maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

2010 finalinde Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor, lig şampiyonu Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

2012 yılında lig şampiyonu Galatasaray, kupa sahibi Fenerbahçe'yi son dakika golüyle 3-2 yendi. 

Bu akşam ise lig şampiyonu Galatasaray, kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi 1-0'la geçti.    

Kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasındaki son karşılaşmalarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Bu akşamki derbide Fenerbahçeli Bruno Alves çift sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Ayrıca iki takımdan 9 oyuncu sarı kart gördü.

İki takımın 28'i lig, 6'sı Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 37 randevusunda hakemler toplam 31 kırmızı, 209 da sarı kart kullandı.

Rekabetteki son 37 maçta Galatasaray'dan 17, Fenerbahçe'den ise 14 futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı. Söz konusu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Öte yandan iki takım arasında yapılan son 19 maçta ise hakemler 20 kırmızı, 111 de sarı kart çıkardı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 11:23
Anahtar Kelimeler:
Gol
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