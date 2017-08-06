Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108545
ALTIN
143.005
DOLAR
3.5311
STERLİN
4.5952
EURO
4.1518
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ
Son Dakika
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ...
'Mucize bebek'
'Mucize bebek'
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...

Süper Kupa öncesi teknik adamlar son sözlerini söyledi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Süper Kupa öncesi teknik adamlar son sözlerini söyledi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:34
0 Okunma
Süper Kupa öncesi teknik adamlar son sözlerini söyledi

SAMSUN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş sözlerine yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Sezona, Samsun gibi önemli bir şehirde kupa kazanarak başlamak istediklerini belirten Güneş, "İlk resmi maçımızı yeni bir stadyumda oynayacağız. Lige iyi futbolla başlanmasını diliyorum, bekliyorum. Tüm takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, hazırlık karşılaşmalarında galip gelemediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Konyaspor'u ve Mustafa Akçay hocayı iyi biliyorum. Akçay, çok emek verdi. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolu aşk içinde seven, üretken olmak isteyen bir antrenör. Hem ona hem de takımına başarılar diliyorum. Bir oyun anlayışımız var. Aşağı yukarı aynı mahalleye sempatisi olan iki hocayız. Felsefemiz de birbirine benziyor." 

Akçay: Yabancı futbolcuların Türkiye'yi plaj gibi görmeleri canımı sıkıyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Yabancı futbolcuların Türkiye'yi plaj gibi görmeleri canımı sıkıyor." dedi.

İki takımında üstün mücadele göstereceğini ve Türkiye'ye iyi futbol borçlu olduklarını vurgulayan Akçay, "Aykut hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlardan kalan mirasın üstüne katmaya çalışıyoruz. Türk antrenörüne duyulacak güvenin karşılığı eksik olmayacaktır." diye konuştu.

Oyuncu odaklı planlar yapmanın takımlar için noksan bir fikir olduğunu kaybeden Akçay, "Bazı oyuncularımızın ayrılması eksiklik gibi gözükse bile onların yerini rahatça doldurabileceğimize inanıyorum. Yabancı oyuncuların burayı plaj gibi düşünmesi canımı sıkıyor. Range Rover'a binen adam, sahada da Range Rover olmalı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: İlyas Gün

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper KupaTeknik DirektörlerSon Sözönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Selçuk İnan gündemimizde yok'
'Selçuk İnan gündemimizde yok'
Sevilla Medipol Başakşehir'e karşı şansını yüksek görüyor
Sevilla Medipol Başakşehir'e karşı şansını yüksek görüyor
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi
Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
Galatasaray Kulübünden 'Galatasaray Adası' açıklaması
Galatasaray Kulübünden 'Galatasaray Adası' açıklaması
Aykut Kocaman 1544 gün sonra 'evinde'
Aykut Kocaman 1544 gün sonra 'evinde'
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ