Süper Kupa öncesi teknik adamlar son sözlerini söyledi

SAMSUN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş sözlerine yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Sezona, Samsun gibi önemli bir şehirde kupa kazanarak başlamak istediklerini belirten Güneş, "İlk resmi maçımızı yeni bir stadyumda oynayacağız. Lige iyi futbolla başlanmasını diliyorum, bekliyorum. Tüm takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, hazırlık karşılaşmalarında galip gelemediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Konyaspor'u ve Mustafa Akçay hocayı iyi biliyorum. Akçay, çok emek verdi. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolu aşk içinde seven, üretken olmak isteyen bir antrenör. Hem ona hem de takımına başarılar diliyorum. Bir oyun anlayışımız var. Aşağı yukarı aynı mahalleye sempatisi olan iki hocayız. Felsefemiz de birbirine benziyor."

Akçay: Yabancı futbolcuların Türkiye'yi plaj gibi görmeleri canımı sıkıyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Yabancı futbolcuların Türkiye'yi plaj gibi görmeleri canımı sıkıyor." dedi.

İki takımında üstün mücadele göstereceğini ve Türkiye'ye iyi futbol borçlu olduklarını vurgulayan Akçay, "Aykut hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlardan kalan mirasın üstüne katmaya çalışıyoruz. Türk antrenörüne duyulacak güvenin karşılığı eksik olmayacaktır." diye konuştu.

Oyuncu odaklı planlar yapmanın takımlar için noksan bir fikir olduğunu kaybeden Akçay, "Bazı oyuncularımızın ayrılması eksiklik gibi gözükse bile onların yerini rahatça doldurabileceğimize inanıyorum. Yabancı oyuncuların burayı plaj gibi düşünmesi canımı sıkıyor. Range Rover'a binen adam, sahada da Range Rover olmalı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: İlyas Gün