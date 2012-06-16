Süper Kupa maçı Erzurum'da

İSTANBUL

Yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun, Süper Kupa maçının 11 Ağustos Cumartesi günü Erzurum'daki Yeni Erzurum Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdığı aktarıldı.

Süper Kupa mücadelesinde, 2011-2012 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, geride kalan sezonda lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupa şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, futboldaki şike soruşturması süreci nedeniyle gerçekleştirilememişti.