Süper Kupa Barcelona'nın

MADRİD



Geçen sezonun lig şampiyonu Barcelona ile Kral Kupası'nın kazananı Atletico Madrid'i karşı karşıya getiren iki maçlı Süper Kupa finalinin galibi Barcelona oldu.



Vicente Calderon Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren geçen haftaki maçın ardından bu kez Nou Camp'ta sahaya çıkan iki takım, 0-0 berabere kaldı.



Karşılaşmanın en önemli anı 89. dakikada Messi'nin kaçırdığı penaltı oldu. Barcelona'da oyuna yeni giren Pedro'nun Atletico ceza alanında Miranda tarafından düşürülmesi sonucu verilen penaltıyı kullanan Messi'nin vuruşunda top üst direğe çarpıp daha sonra Atleticolu futbolcular tarafından uzaklaştırıldı.



Atletico Madrid'de Filipe Luis, 80. dakikada Alves'e yaptığı faulden ve 91. dakikada Arda Turan yedek kulübesindeyken hakeme itirazından dolayı direkt kırmızı kart gördüler.



Barcelona deplasmanda aldığı gollü beraberliğin avantajıyla Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İspanya Süper Kupası'nı 11. kez kazanan Barcelona, bunlardan 4'ünu son 5 sezonda alma başarısını gösterdi.



Bu arada, Barcelona'da yeni transferi Brezilyalı Neymar ilk kez 11'de sahaya çıktı. Katalan takımında Messi-Neymar ikilisi ilk kez birlikte oynama şansı yakalasa da ikili olarak beklentilerden uzak bir futbol ortaya koydular.



-Arda Turan'a kırmızı kart 91. dakikada-



Öte yandan, Atletico Madrid'teki milli futbolcu Arda Turan ise ilk 11'de sahaya çıkıp, 72. dakikada yerini Adrian'a bıraktı.



Takımının en iyi oyuncularından Arda, maçın en önemli pozisyonlarından birine de imza attı. Atletico'nun 42. dakikada geliştirdiği atakta, güzel bir ver kaç oyunu sonunda Barcelona kalesi önünde topla buluşan Arda'nın şutunda, kaleci Valdes topu kornere gönderdi. Yorgun olduğundan dolayı teknik direktör Simeone tarafından oyundan alınan Arda, yedek kulübesindeyken hakem Fernandez Borbalan'ın kararlarına itiraz edince kırmızı kart (91. dakika) gördü. Arda, hakemin kararına oldukça sinirlense de hemen Atletico Madrid teknik heyeti tarafından soyunma odasına götürüldü.



Atletico Madrid, Süper Kupa'yı kazanamasa da Barcelona'ya karşı iki maçta da ortaya koyduğu futbol ile bu sezonun iddialı takımlarından biri olduğunu gösterdi.





AA