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Sultanlara nazar değdi

(A) Milli Bayan Voleybol Takımı kafilesini taşıyan uçak, teknik arıza nedeniyle İstanbul'a döndü.

Sultanlara nazar değdi

(A) Milli Bayan Voleybol Takımı kafilesini taşıyan uçak, teknik arıza nedeniyle İstanbul'a döndü.

19 Haziran 2012 Salı 16:12
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Sultanlara nazar değdi
ANKARA

2012 londra Olimpiyatları'na katılım hakkı elde ettikten sonra, tarihinde 2. kez katıldığı Dünya Grand Prix'sinde de üst düzey performans sergileyen (A) Milliler'in bulunduğu Osaka uçağı, teknik arıza yaşayınca geri dönüş yapmak zorunda kaldı.
Dün gece, Dünya Grand Prix'si 2. ayak maçlarının yapıldığı Sırbistan'dan İstanbul'a dönüş yapan ve 1,5 saatlik beklemenin ardından 3. ayak maçlarının yapılacağı Japonya'nın Osaka kentine hareket eden (A) Milli Takım, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle 4 saat sonra yeniden İstanbul'a dönmenin şokunu yaşadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık, bir problem olmadığını ve (A) Milli Takım'ın, bu gece tekrar uçacağını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 08:13
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