Sultanlar hedef büyüttü

2012 Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde başarılı olarak Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Bayan Voleybol Takımı oyuncuları basınla bir araya geldi.



Çırağan Palace Kempinsky'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, milli takımın ana sponsoru VakıfBank'ın Genel Müdürü Süleyman Kalkan, A Milli Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Marco Aurelio Motta ve milli oyuncular katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Erol Ünal Karabıyık, olimpiyatlara katılmanın Türk voleybolunun önemli bir hayali olduğunu belirterek, ''Ben bu takımın bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Tabii ki insan hayatında hedefler tek olmuyor. Hep yeni hedefler çıkıyor. Bayan Milli Takımımız için de aynı şey var. Olimpiyatlara katılma hayali dünde kaldı. Çünkü o hedef gerçekleşti. Yeni hedef, olimpiyatlarda başarı elde etmek. Öyle de olacak. Milli takımımızın olimpiyatlarda kürsüde olmasını çok arzuluyoruz'' dedi.

Sanal ortamda, kendisinin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olması gerektiği yönündeki düşüncelerle ilgili soruyu da cevaplayan Karabıyık, şöyle konuştu:

''İnternetteki yorumlarla ilgilenmiyorum. Bu konuda yazılanlarla ilgili fikrim yok. Hangi pozisyon olursa olsun, bu Futbol Federasyonu da olabilir, üst düzey pozisyonlar olabilir, federasyon başkanlığını yürüttüğüm sürece herhangi bir pozisyonu kabul ederek burayı bırakmam. Bu, Türk voleyboluna en büyük haksızlık olur. 10 yıl kulüp başkanlığı ve 7 yıl da federasyon başkanlığı yapmış biri olarak kendimce bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Çok yoğun çalıştım. Bu pozisyondayken bir üst pozisyonu kabul etmem Voleybol Federasyonu'nu küçümsemek olur. Böyle düşündüğüm için ne teklif edilirse edilsin hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim.''

Motta: "Çok iyi oyunculara sahibim"

A Milli Bayan Voleybol Takımı'nın Brezilyalı antrenörü Marco Aurelio Motta ise takımın geçen yıldan itibaren büyük olgunluk kazandığını dile getirdi.

Takımda farkın ne olduğu yönündeki soruyu ise Motta, ''Ben daha önce bu yönde yaptığım açıklamada teknik ekibi anlatmak istemiştim. Müthiş bir ekip oluşturmuştuk. Takımımız 6 günde 7 maç oynadı. Zihinsel olarak güçlü olduğumuzu gösterdik. Çok iyi oyunculara sahibim. Mental güce sahip olmazsanız üst seviyede oynamak mümkün olmayabilir. Antrenör olarak madalyalardan ziyade işin bu tarafına bakmaya çalışıyorum'' şeklinde cevap verdi.

Milli oyuncuların görüşleri

Konuşmaların ardından, olimpiyatlara gitme başarısını sağlayan Bayan Milli Takımı'nın oyuncuları tek tek anons edilerek, salona davet edildi.

Takımın kaptanı Esra Gümüş, geçen hafta bir rüyayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Elemelerde başarılı performansıyla dikkati çeken Neslihan Darnel ise herkesin fedakarlık yaparak başarıyı elde ettiklerini ifade etti.