Şu anda kimse benden daha fazla Eskişehirsporlu olamaz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Gelecek yıl şampiyonluğa oynayabilecek bir takım oluşturacaksak burada kalmayı çok isterim." dedi.

Vural, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, ligde kalmanın Eskişehispor için sevindirici bir durum olmaması gerektiğini belirterek, takımın yerinin Süper Ligolduğunu vurguladı.

Eskişehirspor taraftarının bu sezon en büyük övgüyü hak ettiğini dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"İki maça 19 binin üzerinde taraftar geldi. Takımına sahip çıkan böyle bir kitle yok. Tribündeki kalabalık Eskişehirspor'a olan ilginin göstergesidir. Eskişehirspor, Türk futbolunun önemli bir kulüptür. Bu yıl inşallah bu ligde kalmak iyi bir sonun başlangıcı olur. Halil Ünal, Eskişehirspor'da üçüncü kez başkanlık yapıyor. O da bir Eskişehirspor'un ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyor. Eskişehirspor'un Türk futbolundaki yerini almasını istiyoruz. Oyuncu kardeşlerime, özellikle Hürriyet'e, Semih'e teşekkür ediyorum. Çünkü sözlerini yerine getirdiler. Buradaki samimi ortam ve birliktelik, takım ruhunu ortaya çıkarttı. Bunun ardından geri dönüş yapıldı. Türkiye için güzel bir örnek oldu. İmkanları kısıtlı da olsa başarıyı elde etti. Birçok rakibimiz ligde kalmamızı memnuniyetle karşıladı. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

Vural, siyah-kırmızılıların ligin en fazla gol atan ikinci, en fazla gol yiyen üçüncü takımı olduğuna değinerek, sezon içinde biraz daha gayret edilse Eskişehirspor'un play-off'ta yer alabilecek bir takım olduğunu ifade etti.

"Ligi 41 puanla bitirmek istiyoruz"

Eskişehirspor'un kadrosunda sözleşmesi biten 12 oyuncunun bulunduğunu anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimizin bir beklentisi var, gelecek sezon için. Onları burada tutmak için bir rapor vereceğiz. Transfer yasağı kaldırılırsa bir revizyon yapılır. Kamp döneminde 26 Haziran akşamı oyuncuları Eskişehir'de toplayıp, 28 Haziran'da kamp yerine hareket edeceğiz. 7 haftalık kamp sürecinde bir hedef koyacağız. Bu sürede transfer yasağı kalkmış, sorunları çözülmüş bir Eskişehirspor'un olmasını arzuluyoruz. Bu takımın 41 puanla ligi bitirmesini istiyorum. Böyleci ligi 13'üncü sırada tamamlamış olacağız."

"Burada kalmayı çok isterim"

Vural, gelecek sezon için ekonomik sorunların çözülüp, siyah-kırmızılı takımı Süper Lig'e çıkarmak adına kadro oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Eskişehirspor'da bulunmaktan gurur duyduğunun altını çizen Vural, "Kulüp başkanımız Halil Ünal ile henüz görüşemedim. Bugün konuşacağız. Gelecek yıl şampiyonluğa oynayabilecek bir takım oluşturacaksak burada kalmayı çok isterim. Şu anda kimse benden daha fazla Eskişehirsporlu olamaz." yorumunu yaptı.

Konuşmanın ardından TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda, Vural'a geçen haftaki Boluspor maçında çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.