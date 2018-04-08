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Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi

Borussia Dortmund'a 3-0 yenilen Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut göreve geldiğinden bu yana ilk mağlubiyetini aldı.

Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi

Borussia Dortmund'a 3-0 yenilen Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut göreve geldiğinden bu yana ilk mağlubiyetini aldı.

08 Nisan 2018 Pazar 20:52
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Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi

BERLİN - Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında Borussia Dortmund'a 3-0 yenildi.

Stuttgart, ligin 29. haftasında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Borussia Dortmund, 38. dakikada Christian Pulisic, 48. dakikada Michy Batshuayi ve 59. dakikada Maximilian Philipp'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stuttgart böylelikle teknik direktör Tayfun Korkut'un göreve getirilmesinden sonra elde ettiği 8 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ve Nuri Şahin müsabakada 90 dakika forma giydi.

Borussia Dortmund puanını 51'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, kırmızı-beyazlı ekip 38 puanla 9. sıraya geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tayfun KorkutÖnce Vatan Gazetesi
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