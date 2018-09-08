Statlarda selfie çubuğu ve elektronik sigara yasağı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan spor müsabakalarının güvenliğine ilişkin genelgeye göre, spor alanlarına bozuk para, şemsiye ve fotoğraf makinesinin yanı sıra öz çekim çubuğu, elektronik sigara gibi materyallerin sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önleyecek tedbirler alınacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, spor müsabakalarında olası olayları önlemek için alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin genelge hazırlandı.

Bakan Süleyman Soylu imzalı "Spor Müsabakalarının Güvenliği" başlıklı genelge, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgede, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında etkin güvenlik tedbirleri alınması ve müsabaka alanlarında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Müsabakaların güvenli bir şekilde sonuçlandırılmasının, valilerle onların emirlerindeki kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Riske göre güvenlik tedbiri alınacak

Genelgeye göre, il spor güvenlik kurullarınca yapılacak risk analizleri doğrultusunda tüm müsabakalar kendi içerisinde risk derecelerine göre A (yüksek riskli), B (orta riskli) ve C (hafif riskli) olmak üzere üç kategoriye ayrılacak. Güvenlik tedbirleri her kategorinin kendi hassasiyeti çerçevesinde planlanacak.

Kurul her ay en az bir defa vali başkanlığında toplanacak. A grubu riskli müsabakalar öncesinde vali başkanlığında spor güvenlik kurulu toplantıları yapılacak. Risk analizleri çerçevesinde görevlendirilecek genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlisi sayıları müsabaka öncesinde belirlenecek.

Müsabakanın oynandığı yer polis sorumluluk bölgesinde ise jandarma birimlerinden, jandarma sorumluluk bölgesinde ise emniyet birimlerinden takviye kuvvet planlaması yapılacak. A risk grubunda olan müsabaka günleri ile gerekli görülen diğer hallerde il jandarma komutanlıklarında yeterli sayıda kuvvet hazır bulundurulacak. Güvenlik noktasında ihmali olan görevliye anında işlem yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri marifetiyle illerindeki özel güvenlik görevlilerinin niteliklerinin artırılmasına yönelik olarak spor güvenliği konusunda eğitimler planlanacak.

Özel güvenlik görevlilerinden ihmali veya mevzuata aykırı davranışları bulunanlarla ilgili işlemler anında yapılacak.

Spor müsabakalarının oynandığı spor alanlarındaki güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak, spor alanlarındaki teknolojik yeterliliğin artırılması sağlanacak.

Akredite kişi sayısı sınırlı olacak

Biyometrik kimliği (passolig) olmayan kişilerin müsabaka alanına girişleri engellenecek. Her müsabaka için müsabaka güvenlik amiri belirlenecek, müsabaka güvenlik amiri saha içerisindeki tüm koordinasyonun tek elden yapılmasından sorumlu olacak. Spor tesisleri içerisinde akredite kişi sayısı makul seviyede tutulacak.

Müsabaka öncesinde stadyum içerisine alınacak pankart ve benzerlerinin spor ahlakına aykırı resim ve yazı içerip içermediği kontrol edilecek.

Valiler, belediye başkanları, kolluk amirleri gibi kamu görevlileri müsabakalarda tarafsızlığa uygun şekilde hareket edecek.

Deplasmana gidecek taraftar grupları, hareket ettiği il valiliğince kontrol edilecek. Bu taraftarlar, taraftar grubu liderleri ve kulüplerin taraftardan sorumlu yöneticileriyle koordinasyon kurularak araçları ve eşyaları suç unsuru ve sahaya sokulması yasak malzemeler bakımından kontrol edilecek. Seyahat edecekleri araç bilgileri, taraftar grubu liderlerinin iletişim bilgileri güzergah üzerindeki valiliklere ivedilikle bildirilecek. Aynı kontroller güzergah üzerinde bulunan valilikler ve müsabakanın oynanacağı ilin valiliğince de şehir girişlerinde yapılacak.

Öz çekim çubuğu ve elektronik sigara yasak

Özel güvenlik görevlilerince, 6222 sayılı kanunda spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahlar, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler, çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek bozuk para, şemsiye, fotoğraf makinesi, öz çekim çubukları, elektronik sigara gibi materyallerin müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önleyecek tedbirler alınacak. Uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak.

Spor programlarına yakın takip

İllerde spor müsabakalarında spor güvenliğinin sağlanması konusunda farkındalık oluşturacak toplantı, taraftar eğitim seminerleri, broşür ve benzeri faaliyetlere ağırlık verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca spor programları ve sosyal medya yakından takip edilecek. Buralarda tahrik, küfür gibi içerik tespiti durumunda gerekli işlemler başlatılmak üzere ilgili birimler ivedilikle harekete geçirilecek.