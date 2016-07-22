Srna milli takımı bırakıyor

Son olarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) forma giyen ve turnuva sırasında babasını kaybeden tecrübeli savunmacı, kulübü Shakhtar Donetsk'in resmi internet sitesine futbol kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli takım kariyerini sonlandıracağını belirten Darijo Srna, "10 gün içinde resmi başvuruyu da federasyona göndereceğim. Bundan sonra Shakthar'ın maçlarına odaklanacağım." ifadelerini kullandı.
İlk kez 20 Kasım 2002'de Romanya ile oynanan özel maçta Hırvatistan forması giyen Srna, milli takımda 134 maçta 22 gol kaydetmişti.
Shakthar Donetsk'e 2003 yılında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımından gelen Srna, Ukrayna temsilcisiyle 1 UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu yaşadı.
AA