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Spurs ve Raptors üst turda

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Batı Konferansı'nda ise San Antonio Spurs yarı finale yükseldi.

Spurs ve Raptors üst turda

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Batı Konferansı'nda ise San Antonio Spurs yarı finale yükseldi.

28 Nisan 2017 Cuma 10:49
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Spurs ve Raptors üst turda

NBA play-off'ları ilk turuna 2 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets ile eşleşti.

Spurs'te Kawhi Leonard 29 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Tony Parker 27 sayı ve 4 asist ile takımının skor yükünü sırtlanırken, LaMarcus Aldridge ise 17 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Cavaliers'ın rakibi Raptors oldu

BMO Harris Bradley Center'da oynanan diğer mücadelede Milwaukee Bucks'ın konuğu olan Toronto Raptors, farkı bir ara 25 sayıya kadar açtığı karşılaşmayı 92-89 kazandı. Bu galibiyetle seriyi 4-2'ye getiren Raptors, Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers ile eşleşti.

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Anahtar Kelimeler:
San Antonio SpursNBA
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