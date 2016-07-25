Sporun kalbi Rio'da atacak Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 31'incisi, 5-21 Ağustos tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeirokentinde düzenlenecek.

Rio 2016, 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden yapılamayan oyunlar da hesaba katılırsa 31. yaz olimpiyatları olacak.

Rio de Janeiro'nun 4 farklı bölgesinde (Deodoro, Barra, Copacabana ve Maracana) 17 gün sürecek oyunlarda, toplam 306 etkinlik yapılacak ve 2 bin 488 madalya (812 altın, 812 gümüş ve 864 bronz) dağıtılacak.

Aralarında, olimpiyatlara ilk kez katılan Kosova ve Güney Sudan'ın da bulunduğu 206 ülkeden 10 bin 500 sporcu, 28 spor branşı içinde yer alan 39 dalda mücadele edecek. Golf, 112, ragbi ise 92 yıl sonra olimpiyat programında yer alacak.

Güney Amerika'da ilk kez düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 21 branşta 103 sporcu temsil edecek.

Rio 2016'da, tarafsız sporcuların yanı sıra ilk defa oluşturulan "Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı" da olimpiyat bayrağı altında yarışacak. 4'ü kadın 10 kişiden oluşan sığınmacılar takımında, 5 Güney Sudan, 2 Suriye, 2 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bir Etiyopyalı sporcu bulunacak.

Açılış ve kapanış törenlerinin Maracana Stadı'nda yapılacağı 2016 Olimpiyatları'na, Rio'nun yanı sıra futbol maçlarının oynanacağı Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasilia ve Manaus kentleri de ev sahipliği yapacak. Yarışmalar, 37 tesiste gerçekleştirilecek.

Organizasyonun bilet fiyatları, 40 ile 4 bin 600 real (12 ile bin 415 dolar) arasında değişiyor. Toplam 7,5 milyon biletin yarısından fazlası, 70 realden (21,5 dolar) ucuza satılıyor.

Brezilya'nın, tahmini 39 milyar real (12 milyar dolar) harcadığı 2016 Olimpiyatları'nın, sosyal medya ve televizyon aracılığıyla yaklaşık 3,5 milyar kişi tarafından takip edilmesi öngörülüyor.

Brezilya Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Neymar, Jamaikalı dünyaca ünlü sprinter Usain Bolt ve kadrosunda birçok Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızını barındıran ABD Milli Basketbol Takımı'nın, oyunlarda göstereceği performans merakla bekleniyor.