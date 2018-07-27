Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün sporun temel ilkelerine aykırı münasebetlerden kaçınarak, öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve komşu şehir kulüpleriyle iyi ilişkilerde bulunma mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ile oynayacağı maçın heyecanını şimdiden yaşadıklarını, TFF heyetinin de Medical Park Stadı'nda incelemelerini tamamladığını belirtti.

"Sporun ilkelerine aykırı münasebetlerden kaçınmak zorundayız." diyen Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Bir defa Trabzonspor, federasyonla, komşu şehir kulüpleriyle iyi ilişkiler içinde bulunmak mecburiyetindedir. Sporun temel ilkesinde bu vardır ancak bu demek değildir ki uğradığı haksızlıklara sessiz kalsın, hakkını aramasın, bunları takip etmesin. Bunları kendi mecrası içinde yürütürken diğer taraftan da ilişkilerini sağlıklı şekilde sürdürmek mecburiyetindedir. Hem kulübün hem sporun hem de şu anda ülkenin içinde bulunduğu konumun münakaşalara, dargınlıklara, küskünlüklere tahammülü olmadığını düşünüyoruz."

Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un şike davası sürecinde hakkını hukuki şekilde aradığını ve bunu devam ettirmesi gerektiğini kaydederek, "Bir yandan da dostane ilişkilerini devam ettirecek. Kaldı ki bunlar olduğu zaman bu kulüpte yönetim başkaydı, federasyonda başkaydı, o takımlarda başkaydı. Kurumların tavrı yoktur, orada yönetenlerin vardır. Kulüplerin hatası, kurumların hatası olmaz, yönetenlerin hatası olur. Yönetenlerin hataları için kanuni yollar sürdürülür. Hem bulunduğumuz kuruma hem Türk sporuna hem de Türkiye'nin bugünkü konumuna zarar vermeyecek şekilde bunu yürütmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın her dönem Türkiye'nin milli takımı olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Trabzon, Karadeniz halkı milliyetçilikte öncüdür. Bu nedenle milli takımımızı gönülden destekleyeceğiz. Bu konuyla ilgili gerekli coşkuyu göstereceğiz." diye konuştu.

Bölge takımlarıyla ilişkiler

Hacısalihoğlu, hafta sonu sezon açılış karşılaşmalarını Samsunspor ile oynayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim Rizespor, Giresunspor, Orduspor, Gümüşhanespor, Bayburtspor, Artvinspor ile ilişkilerimiz sürecek. Trabzonspor, sadece Trabzon şehrinin değil, bu bölgenin ve bu bölgede olmayan Trabzonspor'a gönül vermiş kişilerin kulübüdür. Büyüklüğü buradan kaynaklanıyor. Uygun zamanda maçlar, ziyaretler, görüşmeler hepsi yapılacak. Çünkü dediğim gibi spor dostluk, barış, kardeşliktir. Böyle yürütmek lazım."

İranlı oyuncuların gündemde olması

Trabzonspor'un transfer gündeminde İranlı oyuncuların bulunmasına ilişkin de Hacısalihoğlu, şunları ifade etti:

"Yabancıya asla karşı değilim. Yabancı oyuncu her ülkeden gelir, sporun içinde var. Ancak Trabzon, sosyal açıdan zor bir şehir. Biz çok sevsek de dışarıdan gelenlerin uyumunda zaman zaman zorluk çektiği gerçek. Bu nedenle bu kültürde, coğrafyadaki yabancı oyunculardan takıma takviye yapmanın hem daha ekonomik hem daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. O nedenle İran, Gürcistan, Yunanistan'ın, Trabzonspor için öncelikli tercih bölgesi olması lazım. Bu demek değil ki kadro sadece buradan güçlendirilecek, tabii ki diğer yerlerden de alınabilir."