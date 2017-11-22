SPORDA TARİHİ BAŞARI

İSTANBUL UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de karşılaşmayı takip etti. İlk yarı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş ile Porto arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. 19. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı. 29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 33. dakikada Adriano'nun uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma, dar açısına rağmen topa sert vurdu ancak kaleci Jose Sa gole izin vermedi. 39. dakikada Ricardo'nun sağdan yaptığı ortada, Aboubakar'ın vuruşunda, top auta gitti. 41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1. İkinci yarı 52. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa kafayı vurdu, kaleci Jose Sa topun kaleye gitmesine izin vermedi. 58. dakikada sol tarafta topla buluşan Babel ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 61. dakikada soldan ceza sahasına şık bir çalımla giren Quaresma'nın şutunda, kaleci Jose Sa son anda topu kornere çeldi. 62. dakikada Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı top bir anda ceza sahası içinde Ricardo'nun önünde kaldı. Portolu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 85. dakikada Telles'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, Marcano ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı. Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak, puanını 11'e yükseltti ve bitime 1 hafta kala gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vodafone Park'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Portekiz'in Porto takımları arasında oynanan karşılaşmayı izledi. Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman karşıladı. Müsabakayı ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında, Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.