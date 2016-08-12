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Sporcusunun yerine idrar testine girdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında Kenyalı antrenörün sporcusunun yerine idrar testine girdiği ortaya çıktı.

Sporcusunun yerine idrar testine girdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında Kenyalı antrenörün sporcusunun yerine idrar testine girdiği ortaya çıktı.

12 Ağustos 2016 Cuma 16:03
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Sporcusunun yerine idrar testine girdi

 Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında Kenyalı antrenörün sporcusunun yerine idrar testine girdiği ortaya çıktı.

Kenya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, John Anzrah'ın, Kenya'nın erkekler 800 metrede madalya umutlarından Ferguson Rotich'in yerine doping merkezine gittiği, kendini sporcu gibi tanıtıp idrar testi verdiği ve onun adını kullanarak sahte imza attığı belirtildi. Komite, olayın ortaya çıkmasının ardından John Anzrah'ı hemen Rio de Janeiro'dan gönderdiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise Kenya Olimpiyat Komitesine, Anzrah hakkında hızlı karar verdikleri ve oyunlardan gönderdiği için teşekkür etti.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 16:03
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaRio De JaneiroOlimpiyatMilli MarşParis Olimpiyatları
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