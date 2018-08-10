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'Sporcularımız madalyasız ve kupasız dönmüyor'

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Türkiye'nin satrançta önemli aşama kaydettiğini belirterek, "18 yaş altı sporcularımız, katıldığı tüm turnuvalardan madalyasız ve kupasız dönmüyor." dedi.

'Sporcularımız madalyasız ve kupasız dönmüyor'

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Türkiye'nin satrançta önemli aşama kaydettiğini belirterek, "18 yaş altı sporcularımız, katıldığı tüm turnuvalardan madalyasız ve kupasız dönmüyor." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:57
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'Sporcularımız madalyasız ve kupasız dönmüyor'

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, son dönemde satrançta güzel başarılara imza attıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sayesinde Türkiye'de son yıllarda satranca ilginin arttığını dile getiren Tulay, lisanslı sporcu sayılarının 900 bine ulaştığını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları proje kapsamında tüm Sevgi ve Çocuk Evleri'ne satranç sınıfları açtıklarına anlatan Tulay, şu bilgileri verdi:

"Sevgi ve Çocuk Evleri'nde antrenör yetiştirdik. Adalet Bakanlığı ile yaptığımız proje kapsamında ise suça sürüklenmiş çocukların bulunduğu cezaevlerine satranç sınıfları açtık ve yine buralarda antrenörler yetiştirdik. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası tarafından açılan satranç sınıflarının sayısı 21 bini geçti. Milli Eğitim Bakanlığı ile 'Gören Eller Projesi' yaptık. Türkiye'deki görme engellilerin bulunduğu tüm okullara satranç sınıfları açtık."

Yerel yönetimlerle yaptıkları protokoller kapsamında farklı illerde satranç turnuvaları düzenlediklerini vurgulayan Tulay, "6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nda olduğu gibi yerel yönetimlerin desteğini alarak yaptığımız uluslararası turnuvalar var. Bugün Türkiye'de 17 uluslararası satranç turnuvası var, katılımlar da oldukça güzel. Satranç oldukça yaygın bir branş haline geldi, okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yenilmez Türkiye"

Tulay, uluslararası alanda da önemli başarılara imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünya satranç camiasında, altyapı anlamında çok iyi bir federasyonuz. 18 yaş altı sporcularımız katıldığı tüm turnuvalardan madalyasız ve kupasız dönmüyor. A Milli Takım olarak önemli aşama katettik. Bugün Türk satrancı, dünya genelinde 'yenilmez Türkiye' diye adından söz ettirerek, güzel başarılara imza attı. 2012'de İstanbul'da yaptığımız satranç olimpiyatlarında 42'nci sıradaydık. 2016 Dünya Satranç Olimpiyatlarını 6'ncı sırada bitirdik. Hemen ardından Rusya'da 2017 Dünya Takımlar Şampiyonasında Türkiye 5'inci oldu. Dünya 5'incisi olan A Milli Takımımız var artık. Tüm bunlar satrancın ülkemizde yatay ve dikey anlamda geliştiğini gösteriyor."

Dünya Satranç Federasyonu tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek Dünya Gençler Satranç Şampiyonasına Gebze Belediyesinin desteğiyle ev sahipliği yapacaklarını anımsatan Tulay, federasyon olarak bu şampiyonaya yoğunlaştıklarını bildirdi.

Gülkız Tulay, 2019'da dezavantajlı kesimlere yönelik projelere ağırlık vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Satranç FederasyonuGülkız Tulay
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