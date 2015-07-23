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Spor tutkusu 'engel' tanımıyor

Trabzon'da bedensel engelli Tayfun Serdar, basketbolun yanı sıra yamaç paraşütü, yüzme, atıcılık, dağcılık, bisiklet ve motor sporlarıyla ilgileniyor

Spor tutkusu 'engel' tanımıyor

Trabzon'da bedensel engelli Tayfun Serdar, basketbolun yanı sıra yamaç paraşütü, yüzme, atıcılık, dağcılık, bisiklet ve motor sporlarıyla ilgileniyor

23 Temmuz 2015 Perşembe 11:34
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Spor tutkusu 'engel' tanımıyor

TRABZON - Türkiye Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanı Tayfun Serdar, bedensel engeline rağmen basketbol, yamaç paraşütü, yüzme, atıcılık, dağcılık, bisiklet ve motor sporlarıyla uğraşıyor.

Serdar (31), AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta vurulduğu bir iğne nedeniyle engelli olduğunu söyledi.

Spora çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu belirten Serdar, "Spora ilk bisiklet sürerek başladım. Daha sonra bisiklet sporunu profesyonel anlamda yapmayı düşündüm, lisans çıkardım. Halen Türkiye'nin ilk ve tek engelli bisiklet sporcusuyum. Tek olduğum için de bu bisiklet sevdamı yarışma noktasına taşıyamadım" dedi.

Şu anda profesyonel olarak atıcılık sporuyla uğraştığını ifade eden Serdar, "Yaklaşık 9 yıl tekerlekli sandalye basketboluyla uğraştım. Birinci, ikinci ve süper ligde yıllarca ter döktüm. Atıcılık sporuyla yeni yeni ilgilenmeye başladım. Bunun dışında yamaç paraşütü, yüzme, dağcılık ve motor sporlarıyla ilgileniyorum" diye konuştu.

Dağcılık sporunu çok sevdiğini ve fırsat buldukça tırmandığını anlatan Serdar, sporun insan hayatındaki önemini bildiğini vurguladı. Hayata adapte olma konusunda sporun kendisine çok şey kattığına işaret eden Serdar, herkesin en az bir alanla uğraşması gerektiğini kaydetti.

Serdar, yapmaya henüz fırsat bulamadığı iki hayali bulunduğunu, bunlardan birincisinin uçaktan paraşütle atlamak, ikincisinin de uçak kullanmak olduğunu dile getirdi.

"Spor hayatımda çok şeyler değiştirdi"

Günlük hayatta birçok zorlukla karşılaştığını bildiren Serdar, "Hayatımda hiçbir şey altın tepsiyle sunulmadı. Zorluklar dönem dönem yıldırır gibi olsa da asla pes etmedim. Duyarsız birtakım insanlardan da olumsuz tepkiler aldım. Bu beni yıldırmak yerine daima hırslandırmıştır. Şu ana kadar o azimle geldim ve bundan sonra da aynı şekilde ilerlemeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı olduğu sürece bütün sporlara devam edeceğini söyleyen Serdar, "Hiçbir insan ölümü beklemek için hayata gelmiş olamaz. Engelli ya da engelsiz her insanın yapabileceği en az bir iyi şey vardır. Özellikle engellilerin öncelikle yapabileceği en iyi alanı seçip, ona yönelmesi gerekir. Bu şekilde herkesin hayattan zevk alıp başarılı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 11:58
Anahtar Kelimeler:
Sporönce Vatan
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