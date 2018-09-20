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Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:20
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Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

22 Eylül Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

23 Eylül Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

24 Eylül Pazartesi:

21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFutbol6. Hafta
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