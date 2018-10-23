Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Geride kalan haftada Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, takipçileri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 1 puan önünde haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Bursaspor: 1-1
Kasımpaşa-Akhisarspor: 5-0
Medipol Başakşehir-Kayserispor: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 0-0
Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1
Göztepe-Beşiktaş: 2-0
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
26 Ekim Cuma:
20.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
AA