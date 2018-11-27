Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL
Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 5-0
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Akhisarspor-Bursaspor: 2-4
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2
Puan durumu
14. haftanın programı
30 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
AA