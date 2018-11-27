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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi. Deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi. Deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.

27 Kasım 2018 Salı 09:10
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL 

Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Haftanın sonuçları 

Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 5-0

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Akhisarspor-Bursaspor: 2-4

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2

Puan durumu


14. haftanın programı

30 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) 

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