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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın ilk maçında Göztepe ile Kardemir Karabükspor 27 Nisan Cuma günü karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın ilk maçında Göztepe ile Kardemir Karabükspor 27 Nisan Cuma günü karşılaşacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:58
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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 27 Nisan Cuma günü Göztepe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Bornova Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. haftanın maç programı şöyle:

27 Nisan Cuma:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigSpor
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